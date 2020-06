Spécialistes en fourberies en tous genres, les responsables de l’Autorité Palestinienne ont attendu la veille de la date prévue du lancement du processus de souveraineté afin de soumettre un « contre-plan » dans l’espoir que cela bloquera la machine et afin de ne pas apparaître comme refusant toute solution de paix…

L’AP a sorti le Quartet de sa poussière (USA, Russie, Union européenne et Onu)et lui a fait parvenir un document dans lequel elle affirme être prête à reprendre des pourparlers directs avec Israël. En entrant dans les détails, on constate en fait que la tactique de l’organisation terroriste n’a pas changé : elle propose de redémarrer les pourparlers à partir du point où les négociations s’étaient arrêtées en 2014. Il s’agit ni plus ni moins de la méthode par étapes qu’elle applique depuis des décennies, à savoir d’arriver à un point donné et de faire échouer les pourparlers dans l’espoir de recommencer un jour à partir de ce qui a déjà été acquis. Il faut aussi rappeler qu’en 2014, les pourparlers se déroulaient sous l’égide (et la pression sur Israël) du tandem Obama-Kerry, sur la base des lignes d’avant 1967 avec la partie orientale de Jérusalem comme capitale d’un Etat terroriste ‘palestinien’. C’est justement ces paramètres erronés et dangereux devenus des dogmes que le Plan Trump est venu balayer.

Le document présenté par l’AP précise que l’Etat palestinien’ devra correspondre aux lignes d’avant le 4 juin 1967 « avec quelques modification mineures et des compensations territoriales ». Autrement dit, le démantèlement de toutes les localités juives. Il est également stipulé que « l’Etat palestinien » serait « partiellement démilitarisé » et que la sécurité devrait être prise en main par une force internationale telle que l’Otan. L’AP fait aussi preuve d’humour : « Nous voulons une police forte et bien armée pour pouvoir faire régner l’ordre et la loi ».

Bien évidemment, l’AP, la main sur le coeur, fait savoir aux membres du Quartet « qu’il n’y a pas de peuple qui désire davantage la paix que les Palestiniens ». Cela se voit tous les jours, notamment dans les médias, les réseaux sociaux et les ouvrages scolaires…

Avec cette initiative, l’Autorité Palestinienne espère damer le pion aux Etats-Unis et entraîner des pressions encore plus fortes sur Israël de la part de l’Union européenne et de l’Onu pour qu’il renoncer à la loi de souveraineté, « afin de sauver la paix ».

Il faut espérer que les dirigeants israéliens et américains ne tomberont pas dans ce traquenard qui n’a d’autre but que de renverser la vapeur en faveur de l’organisation terroriste et d’arracher de nouvelles concessions à l’Etat juif.

