Malgré les tentatives conjointes israélo-américaines pour réduire le pouvoir de cette agence, l’Assemblée générale de l’Onu a reconduit à une écrasante majorité le mandat de l’Unrwa pour une période de trois ans. Le vote a été sans appel: 170 Etats pour, 2 deux contre (USA et Israël) et 7 absentions. Ni la corruption à haut niveau qui a été constatée dans cette agence dans un rapport récent, ni le gouffre financier qu’elle représente, ni la perpétuation héréditaire unique au monde du statut de « réfugié », pas plus que l’incitation à la violence et l’antisémitisme qui sont diffusés dans les réseaux scolaires gérés par l’Unrwa n’ont dissuadé les Etats membres de l’Onu de reconduire cette agence qui perpétue le conflit, en violation totale des buts pour laquelle elle fur créée.

Cette décision, qui se rajoutait à six autres textes anti-israéliens votés le même jour, a entraîné des réactions jubilatoires du côté de Ramallah.

Le chef du cabinet de l’Autorité Palestinienne, Muhamad A-Shtiyeh a considéré que cette décision « traduit la solidarité internationale avec le peuple palestinien et le soutien à ses droits nationaux ».

Hanan Ashrawi, membre du comité exécutif de l’OLP déclarait que cette décision « exprime un soutien international décisif à la justice, au droit international, aux réfugiés et à l’Unrwa ».

Quant au mouvement du Fatah, dirigé par Abou Mazen, il est encore plus explicite: « Cette décision de l’ONU est une victoire historique pour le peuple palestinien et une cuisante défaite pour les partisans du Plan du siècle de Trump(…)Cette décision est le signe que le monde soutient le droit au retour des réfugiés (ndlr: dans les frontières de 1948) et elle sonnera la renaissance du combat jusqu’à ce que le peuple palestinien concrétisera ses droits nationaux légitimes, avec en priorité le droit du retour, le droit à l’autodétermination avec la création d’un Etat palestinien avec Al-Quds pour capitale ».

Selon le narratif « palestinien », il y aurait aujourd’hui de 5 à 7 millions de réfugiés qui devraient avoir le droit de « revenir » dans les frontières d’avant 1967, autrement dit, d’inonder l’Etat d’Israël pour le faire disparaître.

Photo Wissam Nassar /Flash 90