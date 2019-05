La logique voudrait que l’Autorité Palestinienne encourage fortement les fouilles archéologiques israéliennes en Judée-Samarie et à Jérusalem, afin de prouver « l’existence d’un long passé palestinien » dans le pays. Le simple fait qu’elle s’y oppose systématiquement est une preuve de plus qu’elle craint ce qui est découvert jour après jour dans le berceau de la civilisation juive. Alors, pour se sortir de cet illogisme embarrassant, elle tente de faire stopper ces fouilles et accuse Israël de « falsifier » les découvertes.

Le « ministère des affaires étrangères » de l’AP s’est adressé en urgence à l’Unesco et à l’Organisation mondiale du Tourisme pour leur demander de « prendre la responsabilité légale et morale de la question des fouilles archéologiques israéliennes sur le terres palestiniennes occupées » et de « nommer une commission d’enquête internationale sur cette question ».

L’Autorité Palestinienne lance également un appel assorti d’une menace aux archéologues étrangers à « ne plus collaborer avec ces fouilles sous peine de poursuites judiciaires et d’atteinte à leur statut et réputation académiques ». Par ailleurs, la centrale terroriste demande aux musées à travers le monde de vérifier méticuleusement tout objet archéologique en provenance d’Israël pour voir s’il n’a pas été « volé dans la terre palestinienne occupée ».

Le passage le plus important dans la lettre adressée aux instances internationales est sans conteste celui-ci: « Israël utilise les fouilles archéologiques comme moyen de falsifier les faits historiques afin de servir le narratif d’une occupation coloniale »!!

Photo Hadas Parush / Flash 90