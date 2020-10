Après l’autorisation finale donnée pour les travaux d’accessibilité au Caveau des Patriarches pour les personnes handicapées, l’Autorité Palestinienne appelle les « Palestiniens » à se rendre en masse sur place afin d’empêcher la tenue des travaux et « renforcer le caractère musulman du site ». Mahmoud Al-Habbash, conseiller d’Abou Mazen pour les Affaires religieuses et président des tribunaux de la charia a averti que les « Palestiniens combattront tous les plans israéliens qui portent atteinte aux lieux saints islamiques et notamment la mosquée Al-Ibrahimi » (nom donné par les musulmans au Caveau des Patriarches). En matière de falsification historique on ne fait guère mieux.

Cela faisait longtemps qu’en Israël on réclamait l’accessibilité du Caveau aux personnes handicapées – quelle que soit leur religion d’ailleurs – mais pour l’AP, ces travaux « font partie du plan d’annexion israélien ». Mahmoud Al-Habbash a affirmé que le Caveau des Patriarche est un « lieu du patrimoine palestinien exclusif » et « qu’aucun non-musulman n’a de droits sur ce lieu ». Il a accusé les gouvernements israéliens successifs de vouloir « judaïser Hevron » et de « soutenir les colons extrémistes qui diffusent la corruption dans la ville et agressent avec cruauté et impunité les habitants musulmans ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90