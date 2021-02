Soulagés par l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, les dirigeants de l’Autorité Palestinienne ont adressé une lettre officielle de déclaration d’intentions à Hadi Amar, le nouveau responsable du « dossier palestinien » au sein de la nouvelle administration américaine. Le site « Amad » a publié cette lettre en anglais qui se présente comme une feuille de route qui aurait été acceptée par toutes les factions terroristes en vue des élections législatives et présidentielles, qui d’ailleurs ne sont pas du tout certaines d’avoir lieu, comme cela s’est déjà produit depuis les dernières élections de…2006.

Selon cette lettre, les ententes conclues entre les organisations terroristes sont les suivantes :

Engagement envers les standards du droit international

Engagement envers la création d’un Etat ‘palestinien’ dans les frontières d’avant le 4 juin 1967 avec la partie orientale de Jérusalem comme capitale.

L’OLP reste l’organisation faîtière et la seule et unique représentante du peuple palestinien

Engagement au principe de transfert de pouvoir de manière pacifique au moyen d’élections

Engagement à la poursuite de la « résistance populaire » par des moyens pacifiques

Ce message est présenté comme le résultat des rencontres communes entre les diverses organisations terroristes « en réaction » à la signature des Accords d’Abraham entre Israël et quatre pays arabes.

Cette lettre qui a pour objectif de présenter un visage avenant à la nouvelle administration américaine en dit moins que ce qu’elle cache. Les déclarations de bonnes intentions formulées en langue anglaise sont aux antipodes de ce qui se passe dans la réalité et de ce qui est enseigné et diffusé tant par les organes du Fatah que du Hamas ou du Jihad Islamique. « L’engagement envers les standards du droit international » est cocasse, venant d’organisations qui bafouent les droits humains les plus élémentaires. Ce message omet volontairement une donnée fondamentale qui est prônée en langue arabe par toutes les factions : toute solution comprenant la création d’un « Etat palestinien » dans les frontières définies dans cette lettre ne serait qu’une étape vers la « libération de toute la Palestine » selon la stratégie des étapes définie par Yasser Arafat en 1974 et jamais abandonnée depuis.

Par ailleurs, la définition de « poursuite de la résistance populaire par des moyens pacifiques », destinée à jeter du sable aux yeux des Occidentaux, inclut les jets de pierres (qui peuvent tuer), les attentats au couteau ainsi que les tirs sur des véhicules israéliens.

La glorification des terroristes, le versement des salaires aux terroristes ou à leurs familles ainsi que l’incitation permanente à la haine et à la violence rendent cette lettre « caduque » et elle ne sera prise au sérieux que par ceux qui le voudront bien par intérêts politiques, comme ce même Hadi Amar, d’origine arabe « palestinienne » et virulent anti-israélien, propulsé « M. Palestine » dans la nouvelle administration américaine.

Photo Hadas Parush / Flash 90