En effectuant des travaux de traçage de route, l’Autorité Palestinienne a délibérément détruit « l’autel de Josué » situé sur le mont Eival près de Sichem. Sur une vidéo on entend les ouvriers du chantier expliquer qu’ils sont en train de détruite cet important site du patrimoine juif. Ils ont utilisé les gravats pour les travaux. Interpellé d’urgence, l’Administration civile en Judée-Samarie a répondu qu’elle ne pouvait rien faire, ce secteur se trouvant en zone B, sous administration de l’AP.

La députée Michal Shir, aujourd’hui à Tikva Hadashah, avait alerté le vice-ministre de la Défense Michaël Bitton il y a deux mois à propos de ces travaux qui lui avait répondu que ces travaux avaient été autorisés…par l’Administration civile car il n’y aurait aucune atteinte à ce site archéologique !

Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que l’AP s’en prend à ce site afin d’empêcher toute présence juive et affirme « qu’Israël falsifie l’Histoire palestinienne en prétendant qu’il s’agit d’un ancien autel de l’époque biblique ».

Le journaliste Amit Segal a été particulièrement choqué tant par le crime commis par l’AP que par l’absence de réaction de la part des autorités israéliennes : « Je n’arrive pas à me calmer à l’idée que des barbares dignes de Daech qui répondent au nom d’Autorité Palestinienne ont transformé en gravats l’un de nos importants sites bibliques, l’autel de Josué file de Noun sur le mont Eival et aucune clameur ne se lève. Aucune exigence de cesser la livraison de vaccins ou de leur verser de l’argent, aucune saisie du conseil de sécurité, même pas un communiqué de condamnation. On efface la Bible et pendant ce temps, nous nous occupons de choses vaines ».

Vidéo :

קלטו את זה!

הרשות הפלסטינית הרסה את האתר הארכיאולוגי מזבח יהושע – והשתמשה בשרידיו כחצץ לסלילת כביש.

ככה, אחד אחרי השני, נהרסים פה אתרי מורשת יהודיים כמעט באין מפריע

פרסמנו ב @N12News pic.twitter.com/wk0Ez2WM7d — ליה ספילקין | Lia Spilkin (@LiaSpilkin) February 10, 2021

Photo Organisation « Shomrim LaNetzah »