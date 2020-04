Chacun est spécialiste en son domaine. L’Autorité Palestinienne a « découvert » un nouveau virus: celui de la « judaïsation de Hevron ». La télévision officielle de l’AP a évoqué le projet israélien d’aménager l’accessibilité au Caveau des Patriarches pour les handicapés en accusant Israël « de profiter du virus du Corona pour diffuser celui de la judaïsation de Hevron »!

Malgré une décision de la Cour suprême autorisant Israël à engager les travaux sans avoir à obtenir l’aval du Waqf de Hevron, rien n’a encore été fait sur place. Le ministre de la Défense a donné son accord mais il faut encore attendre le feu vert du Premier ministre qui selon l’expression habituelle « doit prendre en compte tous les aspects sécuritaires et politiques de la question ». Il s’agit notamment de l’installation d’un ascenseur qui servira autant les fidèles juifs que musulmans mais qui exige aussi pour cela la récupération d’un petit périmètre qui avait été cédé à l’AP et au Waqf dans le cadre des accords d’Oslo…

Pour les médias de l’AP, « Les travaux souhaités par Israël près de la mosquée Ibrahim (Caveau des Patriarches) est en fait une tentative de Binyamin Netanyahou pour laisser les colons prendre le contrôle de toute la mosquée et y renforcer la présence juive ».

L’organisation Betzalmo a lancé un appel au Premier ministre afin qu’il donne sans délai son accord au lancement des travaux « dans l’intérêt de tous, en faisant usage de souveraineté israélienne sur ce lieu et ne pas capituler devant les organisations d’extrême gauche et les menaces de l’AP et de la Ligue arabe ».

Photo Gershon Elinson / Flash 90