Selon des informations concordantes en provenance de Canberra, le gouvernement australien devrait faire une déclaration mardi reconnaîssant officiellement Jérusalem comme étant la capitale d’Israël. Le conseil des ministres dirigé par le très pro-israélien Scott Morrison en a adopté le principe lundi lors de sa réunion hebdomadaire et la décision a été entérinée par le Conseil de la Sécurité nationale. L’intention de cette reconaissance avait été exprimée par le Premier ministre autralien à son homologue israélien Binyamin Netanyahou au mois d’octobre lors d’une conversation téléphonique entre les deux dirigeants.

Concernant le transfert de l’ambassade australienne de Tel-Aviv à Jérusalem, il ne se fera pas dans l’immédiat, mais un consulat général sera ouvert dans la capitale. Le gouvernement australien

En Israël on espérait que cette décision fut prise dans la foulée du transfert de l’ambassade américaine, mais l’ancien Premier ministre australien, Malcolm Turnbull, pourtant ami d’Israël, avait fait marche arrière en expliquant que les relations entre son pays et son voisin (musulman) indonésien risquaient de se détériorer sérieusement. L’Autorité Palestinienne avait été partie prenante dans les pressions exercées sur le gouvernement de Canberra pour ne pas franchir le pas. Mais l’arrivée au pouvoir de Scott Morrison, chrétien évangéliste, les choses ont changé et la décision a été prise en dépit des pressions extérieures.

En Israël, après des mois de pourparlers avec les autorités autraliennes menées notamment par l’ambassadeur Mark Regev, on maintient profil bas jusqu’à la déclaration officielle.

La réaction à Ramallah n’a pas tardé. L’Autorité Palestinienne a dénoncé cette décision et a lancé un appel à tous les Etats musulmans à rompre leurs relations diplomatiques avec l’Australie. Un appel qui n’aura aucune chance d’être entendu.

Photo Wikipedia