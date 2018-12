Le Premier ministre autralien Scott Morrison a fait un demi-pas vers la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. Samedi, devant des journalistes, il a déclaré que son pays reconnaît la partie occidentale de Jérusalem comme capitale d’Israël, expliquant que c’est le lieu dans lequel sont situés la Knesset et toutes les institutions nationales d’Israël.

Ménageant la chèvre et le chou, Scott Morrison a cependant précisé que l’ambassade d’Australie ne sera pas transférée à Jérusalem tant qu’il n’y aura pas de traité de paix entre Israël et les Arabes palestiniens. “Notre ambassade sera transférée à Jérusalem-Ouest lorsque cela sera faisable”, a précisé le chef du gouvernement de Canberra. Pour l’instant un bureau israélo-australien de coopération commerciale et sécuritaire sera ouvert dans la capitale israélienne. Le Premier ministre autralien a également déclaré que son pays est pour le maintien de l’accord nucléaire avec l’Iran tout en se déclarant en faveur des nouvelles sanctions envers le régime des mollahs.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi de manière mitigée, avec une formulation qui laisse transparaître une certaine déception: “Israël considère la décision australienne d’ouvrir un bureau d’intérêts commerciaux et sécuritaires à Jérusalem comme un pas dans la bonne direction. Israël salue également la décision du gouvernement autralien de soutenir les sanctions contre l’Iran et ses prises de position en faveur d’Israël à l’ONU et contre l’antisémitisme”.

Des fonctionnaires du ministère ne cachent pas qu’Israël attendait plus de la part du Premier ministre australien qui “n’a fait que la moitié du chemin”.

Mais bien que la décision australienne ne concerne que la partie occidentale de la capitale israélienne, l’Autorité Palestinienne a réagi avec colère, accusant l’Australie “d’avoir pris une décision irresponsable et en violation du droit international”. Un signe qui montre une fois de plus que ce n’est pas que la partie orientale de Jérusalem que convoitent les terroristes.

Photo: Kobi Gideon / GPO