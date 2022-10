La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a annoncé cette nuit que son gouvernement avait décidé de revenir sur la décision de son prédecesseur concernant Jérusalem.

En 2018, le gouvernement de Scott Morrison avait annoncé qu’il reconnaissait Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël, à la suite du transfert de l’ambassade américaine.

Au mois de mai 2022, c’est Anthony Albanese, le chef du parti travailliste qui a remporté les élections et qui est devenu Premier ministre en Australie, mettant fin à neuf années de gouvernement libéral-national.

La ministre Wong a déclaré que la question de Jérusalem devait être réglée dans le cadre des négociations entre Israël et les Palestiniens.

»L’Australie est engagée dans la voie de la solution à deux Etats dans laquelle, Israël et le futur Etat palestinien vivront côte à côte dans la paix et la sécurité avec des frontières reconnues par la communauté internationale », a expliqué la ministre australienne, »Nous ne soutiendrons pas une approche qui nuirait à ce principe ».

Elle a précisé que l’ambassade australienne se trouvait à Tel Aviv et qu’elle y resterait.

»L’Australie a toujours été une amie fidèle d’Israël, nous étions parmi les premiers à reconnaitre officiellement l’Etat d’Israël. Ce gouvernement ne renoncera jamais au soutien d’Israël et de la communauté juive en Australie. De la même manière, nous soutenons le peuple palestinien et nous lui prodiguons une aide humanitaire, chaque année, depuis 1951, parallèlement à notre soutien au processus de paix ».

Suite à cette annonce, l’ambassadeur d’Australie en Israël, a été convoqué par le ministère israélien des Affaires étrangères pour éclaircissement.

Le Premier ministre Lapid a déclaré: »Compte-tenu de la manière dont la décision a été prise en Australie, hâtivement sur la base d’une fausse information dans les médias, nous n’avons plus qu’à espérer que l’Australie est plus sérieuse dans d’autres domaines. Jérusalem est la capitale unie et éternelle d’Israël et rien ne changera jamais ce fait ».

Notons que depuis 2018, l’ambassade australienne n’avait pas été déplacée à Jérusalem et que seul un bureau commercial et sécuritaire qui n’avait pas de fonction diplomatique avait ouvert dans la capitale.