La Cour suprême a annoncé que l’audience concernant la demande de suspension du Premier ministre pour violation de l’accord sur les conflits d’intérêt, aura lieu le 12 septembre.

C’est la présidente Esther Hayot qui dirigera la formation de trois juges au cours de cette audience. Les deux autres juges sont Itshak Amit et Ouzi Folgman, les suivants sur la liste en fonction de l’ancienneté.

Si Esther Hayot n’avait pas décidé de présider à cette audience, c’est le juge Noam Solberg qui aurait dû être le troisième juge. Ce dernier s’est retrouvé, plusieurs fois, en minorité dans les décisions de la Cour suprême et il est réputé pour être plus conservateur.

En outre, Esther Hayot doit terminer son mandat de présidente de la Cour suprême, un mois plus tard, au mois d’octobre. Il est, pourtant, de coutume que le président sortant ne préside à aucune audience qui se tient si près de la fin de son mandat.

Le ministre de la Justice, Yariv Levin, a fait part de son indignation face à la tenue même de cette audience: ”L’ingérence de la Cour suprême est une tentative dangereuse de piétiner le vote démocratique de près de 2.5 millions de citoyens israéliens qui ont été aux urnes, il y a seulement quelques mois et ont élu Binyamin Netanyahou à la tête du gouvernement”.