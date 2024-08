Le leader du Hamas Ismail Haniyeh fut tué le 31 juillet à Teheran. Depuis Israël se trouve capturé, assiégé psychologiquement par des représailles attendues. Châtiment sévère annoncé, qui surplomble chaque citoyen, quand il marche dans la rue, attend un bus, fait ses courses, promène ses enfants ou roule en voiture. Emprise de vie ! Cette épée de Damoclès nous vaut des nuits sans sommeil et une extrême lenteur à nous propulser dans la clarté du jour.

Capture émotionnelle, résultante d’un assaut de manipulation qui s’attaque à nos peurs souterraines. Pénélope sans Ulysse pas de quoi rêver !

L’Iran aurait réussi à nous insuffler une claustrophobie mentale suffisament toxique pour interférer sur notre équilibre. Rien moins que réduire notre horizon opérationnel.

Dégommer les terroristes aux mains ensanglantées est légitime et n’invite aucune glose, dit le peuple.

D’où émerge cette haine des élus si éclaboussante, qui nous salit, nous heurte, nous désigne de tous les noms, usant des maldonnes pernicieuses et finit par être lamentable tant elle relève d’infamie et de contre-vérité?

Cette haine du second qui n’a de cesse de vouloir être premier, si transparente dans ses plis de convoitise, quand s’attenuera-t-elle ? On est tenté de vouloir leur céder notre place de peuple élu, juste pour qu’ils constatent combien elle est difficile à tenir avec nos heurts et malheurs !

Si seulement L’Iran pouvait reconsidérer sa riposte à l’élimination de Haniyeh….Ne plus s’inscrire dans un acte drastique, féroce et symbolique. Prévu selon des sources pour le 12 août prochain, date commémorative de la destruction des deux Temples et jeûne incontournable pour la majorité des Juifs.

Au loin un interlude pointe son nez : le 19 août Israël célébrera la fête des amoureux Tou BeAv. Le Talmud nous rappelle que les filles de Jérusalem s’en allaient danser dans les vignobles. Celui qui n’avait pas de femme allait là-bas pour y trouver une fiancée !

Que cette pleine lune du 19 véhicule un retour d’accalmie dans nos cœurs. Un retournement riche en amour et joie serait accueilli comme une trêve vivifiante .

Vanessa De Loya Stauber , psychanalyste, Jérusalem