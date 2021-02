Le spécialiste du monde arabe et musulman de la chaîne Hadashot 13, Tsvi Yehezkeli, a évoqué l’opération aérienne qui s’est déroulée en fin de semaine dernière dans la zone frontalière entre l’Irak et la Syrie. Lors de cette attaque qui s’est déroulée en plein jour – fait exceptionnel – un convoi d’armement iranien à destination de la Syrie a été détruit. Selon le journaliste, ce raid attribué à Israël constitue des messages « subliminaux » adressés au président Joe Biden : le pousser à adopter l’option militaire face à l’Iran, lui faire comprendre qu’Israël n’hésitera pas à le faire si c’est nécessaire et faire comprendre que le programme nucléaire iranien n’est pas le seul problème créé par l’Iran, mais également son soutien au terrorisme, son programme balistique et sa tentative d’hégémonie régionale.

Tsvi Yehezkeli constate que ces derniers temps l’Iran multiplie les transferts d’armement en Syrie via l’Irak et qu’Israël multiplie de son côté les attaques contre ces convois ou des entrepôts.

Le journaliste a aussi rappelé que dans un silence international assourdissant, le président syrien Bachar El-Assad a décidé de « liquider » le camp de « réfugiés palestiniens » d’Al-Yarmouq, dans la banlieue de Damas, pour les punir de leur soutien aux milices rebelles sunnites et à Daech. L’armée syrienne se livre depuis quelques mois à des massacres dans ce camp sans que cela ne soulève la moindre protestation internationale, ni même celle de l’Autorité Palestinienne. Le président syrien a également fait passer une loi qui va décider de la nature de l’Etat syrien dans l’avenir : tout citoyen qui n’aura pas combattu au sein de l’armée syrienne lors de la guerre civile ne pourra plus récupérer ses biens qui seront accordés aux miliciens chiites à la solde de l’Iran. « La Syrie est en voie de devenir une partie de l’Iran » a conclu le journaliste.

Photo Yaakov Naumi / Flash 90