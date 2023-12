Sans surprise, l’Assemblée générale de l’ONU a voté cette nuit (mardi à mercredi) en faveur d’un “cessez-le-feu immédiat” dans la Bande de Gaza par 153 voix pour, 10 contre et 23 abstentions.

Dans le détail, les Etats-Unis et Israël font partie des pays qui ont voté contre mais aussi la République tchèque et l’Autriche.

La France, quant à elle, a voté en faveur de cette décision mais l’Allemagne, l’Angleterre et l’Italie ainsi que l’Ukraine se sont abstenues. L’Argentine avec son nouveau président très philosémite et pro-israélien, Javier Milei s’est aussi abstenue.

Voici le détail des votes pays par pays (vert: pour, rouge: contre, jaune: abstention)

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Guilad Erdan, a brandi pendant la séance une affiche avec un portrait et le numéro de téléphone de Sinouar, légendée: ”Si vous voulez un cessez-le-feu, demandez Sinouar”.

Le texte de la décision de l’Assemblée générale ne traite que de la situation humanitaire à Gaza considérée comme ”catastrophique” sans jamais condamner le Hamas. Mention est faite des otages avec une exigence de leur libération immédiate et sans conditions.

Israël s’oppose catégoriquement à tout cessez-le-feu sans la reddition totale des terroristes du Hamas et l’élimination de toutes les capacités militaires et civiles du mouvement terroriste.