Le 21 juillet 2017, un terroriste palestinien armé d’un couteau pénètre dans le yichouv de Névé Tsouf. Il s’introduit dans la maison de la famille Solomon et assassine le père Yossi, la fille Haya et le fils Elad qui s’est battu avec lui. La mère, Tova, est blessée. Mihal, la femme d’Elad parvient à mettre leurs enfants à l’abri et leur sauve ainsi la vie.

Selon Makor Rishon, le terroriste qui a perpétré cet attentat va voir désormais le salaire que lui verse l’Autorité palestinienne multiplier par 2. En effet, d’après la loi palestinienne, le salaire d’un terroriste qui reste plus de 5 ans en prison est doublé à partir de la 5e année.

Un terroriste emprisonné en Israël touche 1400 shekels par mois de la part de l’AP au début de sa peine et ce salaire va augmenter jusqu’à atteindre 12000 shekels par mois avec les années.

Une loi israélienne de 2018 dispose que tant que l’AP finance le salaire des terroristes, les sommes en question seront déduites des recette fiscales reversées par Israël à l’AP. Elles seront gelées jusqu’à ce que le ministère de la Défense publie un rapport qui constate que ces salaires n’ont pas été versés pendant une année.

La semaine dernière, en vertu de cette loi, les ministres ont voté pour la déduction de 600 millions de shekels des recettes versées aux Palestiniens. Les ministres Mihaeli (Avoda) et Horowitz (Meretz) se sont opposés à cette déduction. Mihaeli est convaincue que les Palestiniens sont sincères lorsqu’ils affirment vouloir stopper le versement de ces salaires, il est donc inutile, selon elle, de leur retirer cette somme. Pour Horowitz, cette déduction est contre-productive puisque de toute façon, Israël prête de l’argent à l’AP pour une somme équivalente à celle déduite des recettes fiscales.

Sur ce dernier point, Horowitz a raison, et l’AP ne devrait pas sentir la déduction imposée par Israël.