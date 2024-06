L’Arménie a annoncé ce matin (vendredi) qu’elle reconnaissait l’Etat palestinien. Elle devient le 9e pays à reconnaitre l’Etat palestinien depuis le 7 octobre. En tout 145 Etats ont déjà fait la même démarche dans le monde.

Dans une annonce officielle, l’Arménie affirme ”condamner l’atteinte aux civils et la violence à l’égard des civils ainsi que la détention de civils et appelle à la libération sans conditions des otages. L’Arménie se joint à l’appel de l’Assemblée générale des Nations Unies et appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza en apportant son soutien à la solution à deux Etats”.

Puis: ”Sur la base des éléments énoncés et de notre engagement envers le droit international, le principe d’égalité et la coexistence pacifique, la République d’Arménie reconnait l’Etat palestinien”.