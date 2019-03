Binyamin Temim a 21 ans. Depuis un peu plus de 2 ans, il est combattant dans les rangs de l’unité Kfir. Arrivé de France, il y a 3 ans, il reconnait se sentir déjà complètement israélien et ce grâce à une chose: Tsahal.

Le P’tit Hebdo: Quand est né chez vous le désir de vous enrôler dans Tsahal?

Binyamin Temim: J’ai grandi en France, dans la banlieue parisienne, dans une famille très attachée à Israël. Pour moi, cela a toujours été mon objectif: faire mon alya pour être combattant à l’armée. Défendre notre Etat est, à mes yeux, une mission importante, un mérite qu’il n’était pas concevable de manquer.

Lph: Etiez-vous prêt à ce que cela signifiait d’être ”hayal boded”, soldat seul, sans votre famille en Israël?

B.T.: Pour mes parents, cela n’a pas été vraiment facile à accepter au départ. Mais, ils savaient l’importance de ce projet. J’avais quelques contacts qui m’avaient raconté un peu ce qu’était l’armée en Israël. Je savais que ce serait difficile, mais à vrai dire, on ne comprend vraiment que lorsque l’on s’y trouve.

Lph: Olé hadash, hayal boded: comment avez-vous été accueilli au sein de Tsahal?

B.T.: A bras ouverts. Je m’y suis fait mes meilleurs amis. Je suis toujours invité pour les shabbatot en dehors de la base, on fait preuve de beaucoup de considération envers moi.

L’armée donne beaucoup d’avantages aux olim hadashim, des aides financières et même un oulpan. A Mihvé Alon, on suit des cours pendant 3 mois; 1 mois et demi intensif et 1 mois et demi partagé entre les cours et les entraînements. Cette structure est efficace puisqu’elle permet aux olim de vite se plonger dans le bain linguistique. Et bien sûr, la langue on l’apprend beaucoup au contact des copains et sur le terrain. Je pense qu’il s’agit là d’un aspect fondamental: sans l’hébreu, tout le service militaire peut tourner à l’expérience négative. Mais tout est mis en œuvre pour que les olim l’apprennent rapidement.

Lph: L’armée est-elle un bon moyen pour une intégration réussie chez les jeunes?

B.T.: Je pense que c’est le meilleur moyen. Grâce au soutien que l’on reçoit et parce qu’en Israël, le service militaire est une carte de visite, il me semble que c’est un vecteur d’intégration incontournable. Pour ma part, je me sens aujourd’hui totalement israélien.

Photos: porte-parole Tsahal