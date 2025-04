Les forces de Tsahal poursuivent leurs opérations terrestres dans la bande de Gaza, détruisant des infrastructures terroristes et éliminant des terroristes.

Les forces de la 36e division continuent d’opérer dans la région de Rafah et le long de l’axe « Morag ». Au cours des dernières 24 heures, les forces ont éliminé plusieurs terroristes, localisé et détruit des infrastructures terroristes, et ont poursuivi leurs efforts pour consolider le contrôle opérationnel dans la zone.

Parallèlement, les forces de la division de Gaza poursuivent leurs opérations dans la zone de Tel Sultan et le quartier de « Shaboura » à Rafah. Au cours des dernières 24 heures, elles ont détruit des dizaines d’infrastructures terroristes ainsi que plusieurs puits menant à des réseaux souterrains utilisés par les organisations terroristes dans la région.

Dans le nord de la bande de Gaza, les forces de la 252e division poursuivent leurs opérations de destruction des infrastructures terroristes. Durant les dernières 24 heures, elles ont éliminé des terroristes et détruit des bâtiments utilisés à des fins terroristes.

Des avions de chasse et des drones de l’armée de l’air israélienne ont attaqué, sous la direction du renseignement militaire, du commandement sud et du Shabak, environ 35 cibles appartenant aux organisations terroristes à travers la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, en soutien aux forces terrestres. Parmi les cibles visées figuraient des terroristes, des infrastructures terroristes, ainsi que des postes de sniper et d’observation constituant une menace directe dans la région.