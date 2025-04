Alors que l’affaire dite du Qatargate secoue le pays, on apprend que l’armée de l’air israélienne va participer en Grèce à un exercice international auquel participe aussi l’aviation du Qatar.

L’armée de l’air israélienne a envoyé un seul avion à l’exercice annuel « Iniochos 25 » : l’Oron (Gulfstream G550), l’avion espion le plus coûteux et le plus récent de l’escadron « Nahshon ». Le Qatar participe à l’exercice avec des avions de combat F-15.

D’ordinaire, les hôtes grecs cachent l’identité des pays arabes prenant part à l’exercice, mais cette fois, ils ont révélé leur participation et annoncé officiellement que le Qatar ainsi que les Émirats arabes unis (avec des Mirage 2000) y prenaient part.

Les États-Unis ont envoyé des avions F-16 ainsi que des avions ravitailleurs KC-135 et KC-46. L’exercice compte également la participation de la France (Mirage 2000), de l’Inde (Su-30), de l’Italie (Tornado), de la Slovénie (PC-9), de l’Espagne (F-18) et bien sûr de la Grèce.

L’année dernière, Israël n’avait pas pris part à cet exercice aérien annuel en raison de la guerre. En 2023 non plus, Israël n’avait pas participé.

Avant cela, la participation israélienne était presque systématique : en 2022, par exemple, Israël avait envoyé des F-16I, tout comme l’année précédente.