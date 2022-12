Lors des cérémonies pour le 35e anniversaire du Hamas à Gaza, les terroristes ont brandi l’arme qui appartenait à Hadar Goldin, z’l, soldat israélien toujours prisonnier de l’organisation terroriste.

Goldin avait été capturé, vraisemblablement déjà mort, par le Hamas en 2014 lors de l’opération Tsouk Eitan. Le corps d’Oron Shaoul, z’l, un autre soldat, est aussi détenu à Gaza depuis cette opération ainsi que deux civils israéliens, Isham Al Sayed et Avera Mangistu.

Devant une foule très nombreuse, l’arme de Goldin a été présentée et le numéro de série lu en public afin de prouver qu’il s’agit bien de celle du soldat israélien.

Une provocation supplémentaire de la part de l’organisation terroriste qui exige la libération de nombre de ses prisonniers en Israël contre les corps des soldats et le retour des deux civils encore vivants.

Le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yihya Sinwar, a confirmé que des pourparlers étaient en cours pour cet échange mais qu’ils avaient été stoppés par les élections israéliennes. Il a évoqué les noms des prisonniers que le Hamas voulaient libérer en échange des deux civils israéliens. Puis il a menacé de fermer d’ici peu, ce dossier des prisonniers définitivement et affirmé que le Hamas trouverait un autre moyen pour obtenir la libération de ses membres.

Un message du chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deïf, a été diffusé: »Les étrangers sur notre terre et leurs pères fondateurs, au sommet de leur tyrannie et de leur projet sioniste maléfique, n’ont pas réussi à nous exterminer et à effacer notre identité. Tous les drapeaux sont réunis, tous les fronts sont unifiés pour un seul grand objectif, noble et saint, qui est la libération de la Palestine ».

En Israël, on a réagi à cette manifestation du Hamas en jugeant qu’il s’agissait d’une tentative d’augmenter la pression sur le gouvernement à venir. Israël a toujours conservé la même position et s’oppose à la libération de terroristes avec du sang sur les mains.

La famille Goldin a été secouée par les images de cette célébration à Gaza. Tsur Goldin, le frère jumeau d’Hadar, a écrit du Twitter: »Le porte-parole de Tsahal a le temps d’aller se faire interviewer dans la presse mais de parler avec ma famille qui vient de subir un attentat de la part du Hamas? Jusqu’à maintenant, personne (!) ne nous a contactés ».

Les proches d’Hadar Goldin s’efforcent de maintenir la pression sur les différents responsables politiques afin que le sujet des prisonniers du Hamas occupe toujours une place centrale. Depuis plus de huit ans maintenant, aucune avancée significative n’a été obtenue.

L’Etat d’Israël a nommé un émissaire spécialement dédié au sujet, qui a tenté, avec la médiation de l’Egypte, de parvenir à un accord avec le Hamas mais ses efforts ont toujours été vains, l’organisation terroriste ne renonçant pas à sa demande de libération de terroristes meurtriers.