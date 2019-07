Comme annoncé il y a quelques jours par le président Mauricio Marci, les autorités argentines ont officiellement annoncé l’inclusion du Hezbollah libanais dans la liste des organisations terroristes. Le Hezbollah, l’un des bras armés de l’Iran dans le monde, est très actif en Amérique du sud, et se livre a de juteux trafics de drogue, d’automobiles et de blanchiment d’argent. On souvient également des terribles attentats commis à Buenos Aires en 1992 et 1994 contre les locaux de la communauté juive et l’ambassade d’Israël, qui avaient coûté la vie à 114 personnes. Les enquêtes ont démontré que l’Iran et au Hezbollah sont les principaux responsables de ces attentats sanglants même si différents gouvernements argentins ont tenté de brouiller les investigations. Pour l’instant, 25 ans après les faits, aucun suspect n’a encore pu être arrêté.

L’ambassadeur d’Argentine à Washington, Fernando Oris de Roa, a déclaré: « Il y a des citoyens iraniens et libanais que nous recherchons depuis des années. Ils continuent à vivre tranquillement et font carrière. Parfois ils passent d’un pays à l’autre et se rendent dans des Etats avec lesquels nous n’avons pas d’accord d’extradition. Nous appelons tous les pays à respecter les mandats d’arrêt d’Interpol et à empêcher que ces individus continuent à jouir de l’immunité et de l’impunité ».

A l’occasion d’un sommet antiterroriste qui se tient vendredi dans la capitale argentine, le président Mauricio a pris cette mesure importante, qui entre dans le cadre d’un accord de coopération signé l’an passé entre Washington et Buenos Aires quant à la lutte contre les réseaux de financement du terrorisme dans le continent sud-américain. Lors de ce sommet, une cérémonie commémorera les 25 ans de l’attentat contre les locaux de la communauté juive.

