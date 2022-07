Le gouvernement Bennett-Lapid a adopté aujourd’hui la décision de retenir 600 millions de shekels sur le total de l’argent versé à l’Autorité palestinienne. La somme confisquée correspond aux salaires que l’AP verse aux terroristes dans les prisons israéliennes ou à leurs proches.

Ce faisant, le gouvernement peut se féliciter de lutter contre le scandale des salaires aux terroristes avec du sang juif sur les mains.

Seulement, il y a un revers de la médaille. L’été dernier, après avoir rencontré Mahmoud Abbas, le ministre de la Défense, Benny Gantz, l’a assuré qu’Israël allait prêter 500 millions de shekels à l’AP. A cela s’ajoute, le versement des taxes sans délai et non plus en différé, ce qui permettra de faire entrer plus vite l’argent dans les caisses.

Par conséquent, il semble peu probable que les Palestiniens ressentent la coupe de 600 millions annoncée aujourd’hui.