Le député Ariel Kallner, président du lobby parlementaire pour la lutte contre la délégitimation et l’antisémitisme, se consacre beaucoup au financement étranger d’organisations israéliennes qui tentent de détourner les résultats des urnes et de combattre le caractère juif et démocratique de l’Etat d’Israël.

Samedi soir, il a publié un post sur Facebook qui révèle le montant de l’aide financière accordée par des pays ou organisations étrangères à deux organisations israéliennes qui aident à financer les manifestations anti-Netanyahou : « Omedim BeYa’had » et « HaKeren LeMeginei Zekhouyot Adam ». Il s’agit de plus de 700.000 shekels pour l’année 2019.

Parmi les donateurs, le Fonds Rosa Luxemburg (Allemagne), le Fonds Heinrich Böll (Allemagne), le Fonds ZDF (Allemagne) ainsi que des projets financés par la Suisse, la Norvège et le Danemark.

Ariel Kallner a décidé de saisir la commission des Affaires étrangères et de la Défense pour qu’elle se prononce sur l’ingérence de pays étrangers dans la vie politique israélienne sous prétexte de « défense de la démocratie et des droits de l’homme ».

