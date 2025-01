Une arche de Noé, reprenant les dimensions bibliques, va bientôt accoster en Israël.

Construite par l’entrepreneur néerlandais Huibers, elle devait être vendue aux enchères pour éponger les dettes de ce dernier. Mais les enchères n’ont pas atteint le prix minimum demandé de 465 000 euros. L’échec de la vente a incité l’entrepreneur Daniël Vandy à intervenir. Vandy, qui est copropriétaire de l’arche avec Huibers, a immédiatement entamé des discussions pour acheter le navire en dehors du processus d’enchères, en offrant une somme nettement plus élevée pour rembourser les dettes de Huibers.

Un investisseur néerlandais, qui souhaite garder l’anonymat, a apporté un premier million d’euros pour rembourser les dettes de Huibers, tandis qu’un donateur israélien a promis 3,5 millions d’euros pour la rénovation du navire et son voyage prévu en Israël. Ces fonds combinés garantissent que l’arche, qui a failli être vendue aux enchères la semaine dernière, ne sera pas démantelée, comme certains l’avaient prévu.

Il est prévu non seulement de rénover la structure, mais aussi de l’utiliser comme une plateforme pour partager l’histoire biblique du déluge. Vandy a exprimé son désir profond d’apporter l’arche en Israël, soulignant l’importance du message qu’elle véhicule. « Nous voulons attirer l’attention sur l’histoire du déluge en Israël, raconter l’histoire des fils de Noé et des différentes nations qui en sont issues », a déclaré Vandy.

Les travaux de rénovation de l’arche comprendront l’ajout de la climatisation et de revêtements sur les ponts pour l’adapter au climat d’Israël. L’arche sera transformée en musée en Israël et ouverte au public, où les visiteurs pourront en apprendre davantage sur le déluge mais aussi sur d’autres histoires bibliques. Vandy et Huibers collaborent avec la chaîne de télévision chrétienne CBN pour présenter ces histoires en plusieurs langues.

La restauration de l’arche devrait durer plusieurs mois. Les rénovations seront financées par les dons de la campagne de financement participatif de Vandy, les contributions de l’investisseur néerlandais et le don israélien. L’un des défis majeurs de la restauration de l’arche est de s’assurer qu’elle puisse résister au climat chaud d’Israël, notamment grâce à l’installation de la climatisation. Des bénévoles se sont déjà portés volontaires pour participer au processus de rénovation.

Le voyage de l’arche, qui mesure 122 mètres de long, devrait commencer en avril 2025, date à laquelle elle partira de Krimpen aan den IJssel et fera escale en Angleterre, au Portugal et en Espagne avant d’arriver à Tel Aviv, en Israël, en janvier 2026.