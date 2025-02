Le ministère saoudien des Affaires étrangères a réagi dans la nuit aux propos du président américain Donald Trump concernant les relations avec Israël.

« L’Arabie saoudite a clairement indiqué qu’elle n’établirait pas de relations diplomatiques avec Israël tant qu’un État palestinien indépendant ne serait pas établi avec Jérusalem-Est pour capitale. L’Arabie saoudite rejette fermement toute violation des droits des Palestiniens, y compris l’expansion des colonies israéliennes, l’annexion de terres et les efforts de déplacement », a indiqué l’Arabie saoudite dans un communiqué.

Et de préciser : « Une paix juste et durable ne peut être obtenue sans garantir que le peuple palestinien obtiendra ses droits conformément aux résolutions internationales, une position que le royaume a clairement exprimée à la fois aux administrations américaines précédentes et actuelles ».