Bien qu’il soit fort probable que le ministre de la Défense ait eu l’intention de le faire de toute manière, Naftali Benett a entendu l’appel des familles Goldin et Shaoul et a annoncé que les dépouilles des trois terroristes de Gaza éliminés mardi soir en territoire israélien ne seront pas rendues à leurs familles.

Avant que le ministre de la Défense n’ait annoncé sa décision, le Dr. Simh’a Goldin et son épouse Léa avaient contacté les deux proches conseillers du ministre, les brigadiers-généraux Avi Blut et Ofer Winter, afin d’exiger de Tsahal de ne pas restituer les dépouilles des terroristes et augmenter ainsi la pression sur le Hamas.

Bien que Naftali Benett ait annoncé récemment qu’il appliquera une politique stricte et sévère concernant la restitution de dépouilles de terroristes, les familles Goldin et Shaoul craignent qu’en raison du jeune âge des trois terroriste, le cabinet et Tsahal ne décident de faire une (nouvelle) exception. En effet en dépit des décisions et promesses antérieures, des dépouilles de terroristes ont été restituées aux organisations terroristes.

Photo Hadas Parush / Flash 90