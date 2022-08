Ce soir (jeudi), Yaron Avraham, journaliste sur la chaine N12, révèle un document interne du cabinet du Premier ministre dans lequel on apprend que Yaïr Lapid non seulement se sert de son statut pour la campagne électorale mais utilise pour cela du personnel d’Etat.

Il n’est évidemment pas le premier à se servir de sa position pour se mettre en avant pendant la campagne électorale, mais Yaïr Lapid et son équipe sont allés encore plus loin en utilisant parfois des fonctionnaires et en mettant par écrit, des recommandations qui ne laissent aucun doute sur l’intention réelle des visites prévues à l’agenda du Premier ministre. Tout cela est compilé dans un document dont l’intitulé est on ne peut plus clair: »Campagne ».

Un principe guide cet emploi du temps: aller là où Netanyahou n’est pas allé pendant des années. Ainsi, il est conseillé à Yaïr Lapid d’aller à la rencontre de jeunes homosexuels, puisque Netanyahou ne les a pas rencontrés depuis 2009 et l’attentat qui s’était produit dans un bar gay.

De même, Lapid est invité à se rendre dans un asile psychiatrique ou dans un kibboutz ou encore dans une crèche pour la rentrée scolaire parce que Netanyahou avait visité une école maternelle. A chaque fois, est précisé que ce sont des lieux où Netanyahou et aucun autre chef de gouvernement ne s’est rendu depuis des années. On trouve aussi dans ce document toutes sortes de recommandations sur les lieux et le type de personnes avec lesquelles prendre des photos ainsi que des interrogations sur la pertinence d’une telle visite sur la popularité de Lapid.

C’est d’ailleurs, conformément à ce document, que Yaïr Lapid s’est rendu, il y a quelques jours en visite à la prison Ofer, sur fond de scandale d’un réseau présumé de proxénétisme organisé par les officiers des services pénitentiaires utilisant de jeunes soldates en poste dans les prisons.

Face à cette révélation, l’équipe de Yaïr Lapid se défend de tout mélange des genres et explique qu’il s’agit uniquement d’un travail approfondi du personnel du cabinet du Premier ministre afin de prendre en considération des lieux et des secteurs délaissés et ainsi travailler pour tous les citoyens israéliens.

Le Likoud, de son côté, a demandé expressément à la commission électorale, la conseillère juridique du gouvernement et la conseillère juridique du bureau du Premier ministre de »stopper l’utilisation politique par Yaïr Lapid des moyens publics pour ses besoins politiques et le bien de son parti ».