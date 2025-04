Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a prononcé ce soir (dimanche) une allocution dans laquelle il a mis en garde contre les menaces à l’encontre du chef du Shabak Ronen Bar venant de l’intérieur.

« Deux semaines avant l’échec du 7 octobre, j’ai tenu une conférence de presse au cours de laquelle j’ai averti que nous étions en route vers une guerre et un désastre sécuritaire », a déclaré Lapid en préambule. « Le gouvernement a refusé d’écouter. Je veux maintenant avertir à nouveau, cette fois aussi sur la base de renseignements sans équivoque : nous sommes en chemin vers un autre désastre – et cette fois, il viendra de l’intérieur. Les niveaux d’incitation à la haine et de folie sont sans précédent. La ligne rouge a été franchie. Si nous n’arrêtons pas cela, il y aura un assassinat politique. Peut-être plus d’un. Des Juifs tueront des Juifs. »

« Les menaces les plus nombreuses sont contre le chef du Shin Bet, Ronen Bar », a-t-il ajouté. « Ronen Bar aurait dû démissionner de son poste après le 7 octobre. Le gouvernement a le droit de le limoger tant que cela se fait dans le cadre d’une procédure régulière, approuvée par la cour suprême, sans que cela n’affecte l’enquête sur Qatargate », a-t-il affirmé.

« Ronen Bar a échoué, mais c’est un patriote israélien et un combattant qui a consacré sa vie à la sécurité d’Israël. Il a grandi dans l’unité Sayeret Matkal et dans l’unité opérationnelle du Shin Bet. Le Shin Bet, sous sa direction, a déjoué plus de 1 200 attaques meurtrières contre des citoyens israéliens au cours de la dernière année. Une grande partie des succès opérationnels de la guerre ont été ceux du Shin Bet, avec les forces de sécurité. Et pourtant, la plupart des menaces contre le chef du Shin Bet israélien ne viennent pas des Arabes, ni du Hamas ou du Hezbollah, mais des Juifs. »

Lapid a détaillé et lu des menaces publiées contre Bar sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. « Le plus grand traître de toute l’histoire du peuple juif’; »Sans aucun doute, lapPendaison », »L’exécution est un cadeau pour toi… Tu dois souffrir jusqu’à ton dernier jour », »Mort par pendaison », »Le grand assassin Ronen Bar est le criminel juif meurtrier le plus important de l’histoire », »Ronen Bar prend ses dernières respirations, ils n’hésiteront pas à le descendre sur la chaise… il se barricade dans son bureau car dehors l’attend une balle dans la tête… son sort est scellé’. »

Lapid a ensuite accusé le gouvernement d’être responsable de ces menaces: « Ce que j’ai lu ici est une recueil complètement aléatoire et récent. Il y a encore une infinité de déclarations comme celles-ci. Ces choses ne sont pas dites dans le vide. L’inspiration vient d’en haut. Directement du gouvernement. Le parti au pouvoir, le Likoud, a publié une déclaration officielle qui disait: ‘Ronen Bar transforme des parties du Shin Bet en milice privée du Deep State’. Une telle déclaration a des conséquences. Ils savent exactement ce que cela fait à certains de leurs partisans. »

Lapid a cité Smotrich, qui a dit que « le chef du Shin Bet est un homme dangereux et agit criminellement pour réaliser un coup d’État », ainsi que Yair Netanyahu qui a dit: « Ronen Bar tente de réaliser un coup d’État par le biais d’une organisation armée. »

« Des déclarations similaires ont été faites par des ministres et des hauts responsables de la coalition également concernant la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, et elles se sont également immédiatement transformées en menaces totalement folles sur les réseaux », a ajouté Lapid. « La conseillère juridique et Ronen Bar se déplacent avec une lourde sécurité. Pas à cause des menaces de terrorisme islamique, pas à cause de la guerre – à cause de l’incitation à la haine contre eux ».

« Toute la sécurité ne servira à rien si cette incitation continue », a affirmé Lapid. « Il y aura un assassinat politique. Nous nous dirigeons vers un endroit sombre et dangereux. La plus grande catastrophe de notre histoire nous a été infligée par le Hamas. La prochaine catastrophe sera causée par cette incitation folle. »

Il a ajouté que « les partisans de Netanyahou diront immédiatement: ‘Mais il y a de l’incitation à la haine contre le Premier ministre’. Il y a de l’incitation à la haine contre le Premier ministre. Cela aussi doit cesser. Ceux qui incitent à la violence doivent être arrêtés. Mais c’est une symétrie falsifiée. La responsabilité incombe d’abord au Premier ministre et à ses proches. Celui qui a été élu pour diriger le pays est responsable de ce qui s’y passe. Responsable du 7 octobre, responsable de l’incitation à la haine. Se plaindre qu’on incite aussi contre vous n’est ni une excuse, ni une réponse, et certainement pas du leadership. »

« On ne peut pas continuer comme ça », a-t-il dit. « La haine et le poison ne peuvent pas continuer à gérer nos vies. Cela nous déchire. Le rêve des organisations terroristes est de voir le gouvernement israélien s’en prendre ainsi au Shin Bet. Ils n’auraient pas pu recevoir un plus grand cadeau. L’État d’Israël est confronté à une série de décisions et de missions cruciales. La destruction du Hamas, l’arrêt du nucléaire iranien, un accord avec l’Arabie saoudite, et par-dessus tout – le retour des otages. »

Lapid a affirmé: « Nous ne pourrons pas faire face à tout cela lorsque nous sommes en conflit, pleins de haine, de colère et de poison. Je lance un appel au Premier ministre: arrêtez cela. C’est à vous de le faire. Vous pouvez l’arrêter. Faites taire vos ministres, votre fils à Miami, les porte-parole que vous employez dans les médias. Au lieu de soutenir l’incitation à la haine, soutenez le Shin Bet, les forces de sécurité, les systèmes qui maintiennent ce pays en vie. Si vous ne le faites pas maintenant, de manière décisive, vous ne pourrez pas dire plus tard ‘je ne savais pas’. Cette fois, cela ne marchera pas pour vous. Vous savez, vous en faites partie, vous devez y mettre fin. »