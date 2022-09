Le Premier ministre, Yaïr Lapid, a donné une série d’interviews à la presse israélienne, à la veille de Rosh Hashana.

Sur Yediot Aharonot, le journaliste Youval Karni, l’a interrogé sur l’éventualité d’une coopération avec les députés de la liste arabe menée par Ayman Oudeh et Ahmad Tibi: »La liste arabe répète depuis toujours qu’elle ne siègera dans aucun gouvernement et elle se tient à ce principe. Cela ne me pose aucun problème qu’elle nous recommande auprès du Président pour le poste de Premier ministre, je n’ai auxun problème à coopérer avec elle pour le bien du public arabe, nous l’avons fait pendant des années, tous les gouvernements israéliens l’ont fait, et nous l’avons même moins fait que Netanyahou ».

Youval Karni a alors cherché à comprendre pourquoi il était prêt à faire entrer Ra’am dans sa coalition et pas la liste arabe: »Parce que Ra’am voulait faire partie du gouvernement depuis le premier jour, ils sont venus avec un programme totalement civil, et ils sont en effet une part importante de notre coalition ».

Et si Hadash et Ta’al changent et présentent un programme civil, ils seront aussi des partenaires potentiels? »Je ne réponds pas à des questions hypothétiques ».

Le journaliste du Yediot Aharanot insite: Sur le principe, pensez-vous qu’ils soient des partenaires potentiels? »Sur le principe, toutes les questions qui touchent à la manière dont on formera le gouvernement, j’y répondrais quand nous saurons les résulats des élections ».

Dans l’interview qu’il a donnée à Israël Hayom, Yaïr Lapid a expliqué pourquoi il était prêt à collaborer avec Walid Taha de Ra’am aux idées extrémistes et non avec Itamar Ben Gvir: »Walid Taha ne risque pas d’influencer les jeunes Israéliens, Itamar Ben Gvir oui. Ben Gvir nous fait honte, Walid Taha n’est pas un des nôtres, il ne nous fait pas honte ».

Pour Lapid si le gouvernement qu’il a formé avec Bennett est tombé ce n’est pas parce qu’ils ont échoué. Il énumère les acquis de son gouvernement – vote du budget, budgets pour la communauté LGBT, barrage à l’accord avec l’Iran, l’opération Aurore, etc. – et maintient que ce sont Netanyahou et ses hommes qui ont conduit à la chute du gouvernement en raison du »poison qu’ils ont distillé dans les esprits », par les attaques personnelles contre les députés de la coalition, notamment ceux identifiés à la droite de l’échiquier politique.