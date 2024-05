Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a tenu un discours particulièrement virulent hier (mercredi) à la Knesset contre les implantations juives de Judée-Samarie.

Cette attaque a eu lieu lors des débats sur une loi portée par la députée Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) qui vise à apporter un amendement à une loi accordant des avantages économiques aux localités de la périphérie dans le Neguev. Lorsque cette loi avait été votée en 1991, elle incluait aussi les localités de Kiryat Arba, Hevron et de Har Hevron. Or, par la suite une décision arbitraire avait exclu ces villes du cadre de la loi.

Son Har Meleh a donc proposé un nouveau texte de loi qui les inclut afin de remédier à cette inégalité de traitement.

La loi a été adoptée par 52 députés contre 37. Parmi les députés qui ont voté pour se trouvent deux députés du parti de Guidon Saar (Hayamin Hamamla’hti): Zeev Elkin et Sharren Haskel.

Cette loi a donc été sévèrement critiquée par Yaïr Lapid qui a crié de la tribune de la Knesset: ”Kiryat Arba n’est pas dans le Neguev. Au bout du compte, il n’y a qu’un seul budget. Cela fait des années qu’ils volent l’argent de la périphérie et aujourd’hui vous l’inscrivez dans la loi. Le Neguev c’est le Neguev, la Judée-Samarie c’est la Judée-Samarie, la Galilée c’est la Galilée. N’inventez pas une géographie qui n’existe pas. Les bureaux gouvernementaux ont un budget, lorsqu’on le partage en plus de parts, il diminue. Vous volez l’argent de Sdérot, vous volez l’argent de Netivot, vous volez l’argent d’Ofakim, vous volez l’argent de Kiryat Shmona. Cela fait 50 ans que les colonies volent l’argent de la périphérie et le Likoud se tait”.

Le ministre du Développement du Neguev et de la Galilée, Itshak Wasserlauf (Otsma Yehoudit), a réagi: ”La carte de l’Etat d’Israël n’intéresse pas Lapid qui monte à la tribune sans connaitre les faits. Ce qui l’intéresse c’est la carte politique de Yesh Atid. Venir prétendre que l’amendement à cette loi va prendre des budgets du Neguev, c’est du populisme. Cette loi va permettre de faire prospérer les localités d’Har Hevron avec le reste du Neguev. Je ne lui en veux pas, c’est de l’ignorance. Je suis fier de cette loi, elle répare une injustice arbitraire. Vous criez ”démocratie”, voilà une loi égalitaire”.