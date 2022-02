Lors d’une réunion en cercle fermé, le ministre israélien des Affaires étrangères aurait tenu des propos beaucoup plus tranchés que la position officielle de l’Etat. »Israël doit se tenir du bon côté et condamner les dictatures qui attaquent les pays démocratiques ».

Le bureau du ministre n’a pas démenti mais a refusé de confirmer des propos qui n’ont pas été tenus officiellement ni en public.

Rappelons que jeudi dernier, Israël avait publié un communiqué dans lequel il avait émis une condamnation de l’attitude de la Russie, qualifiée de »grave violation du droit international ».

Le lendemain, l’ambassadeur d’Israël en Russie, Alex Ben Zvi, avait été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères pour des explications. Le vice ministre russe et envoyé de Poutine au Moyen-Orient, Mikhaïl Bogdanov, lui a alors lancé : »Les Ukrainiens sont des nazis, comment Israël peut condamner une attaque contre des nazis? ».

Dans le communiqué publié par le ministère russe des Affaires étrangères, à la suite de cette rencontre, la Russie explique le besoin de »préserver la vérité historique sur la deuxième guerre mondiale et d’éviter l’apologie du nazisme ». Moscou a émis le souhait qu’Israël comprenne les motivations qui ont poussé le pays à agir militairement pour »défendre les citoyens du Donbass et pour le démentèlement et la dénazification de l’Ukraine ».