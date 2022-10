Les faits se sont répétés à plusieurs reprises. Le Premier ministre Yaïr Lapid empêche les ambassadeurs de prendre part aux rencontres diplomatiques auxquelles il participe.

Ainsi, aujourd’hui, il a ordonné de ne pas laisser l’ambassadeur israélien aux Pays-Bas à la rencontre avec son homologue hollandais. De même, lorsqu’il a reçu le Premier ministre albanais, hier ou encore le mois dernier lorsque Lapid a reçu le ministre des Affaires étrangères du Guatemala.

Il est pourtant de coutume que lorsque le Premier ministre reçoit ou est reçu par un de ses homologues étrangers, l’ambassadeur israélien en poste dans le pays en question, participe à la réunion.

Le veto de Lapid est sur fond de conflit qui dure depuis un an entre lui et les employés du ministère des Affaires étrangères. Ces derniers protestent contre leurs conditions de travail. Lorsque Yaïr Lapid a pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères en juin 2021, il avait promis de trouver une solution à ce conflit qui avait commencé déjà avant. Mais les relations avec le comité des employés se sont envenimés et Lapid cherche maintenant à leur faire sentir son mécontentement.

Le comité des employés du ministère des Affaires étrangères s’est indigné de cette attitude: »Il s’agit d’une attitude sans précédent de la part du Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (Lapid a la double casquette, ndlr) Yaïr Lapid qui porte atteinte à la qualité du service diplomatique de l’Etat d’Israël et par conséquent affaiblit de manière conséquente la capacité d’action nationale face aux autres pays du monde. Nous espérons que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères va se ressaisir et cesser ses tentatives de nuire aux fonctionnaires qui sont dévoués et agir pour trouver une solution à la crise qui s’aggrave au ministère des Affaires étrangères ».