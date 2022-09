Le Premier ministre, Yaïr Lapid, s’est entretenu aujourd’hui avec le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La semaine dernière, il avait déjà tenté de parler avec lui mais en vain.

Lapid a présenté ses voeux à l’Ukraine pour le 31e anniversaire de son indépendance qui avait lieu le 24 août dernier. Les deux leaders se sont entretenus sur la situation sur le terrain de la guerre et le Premier ministre a présenté ses condoléances au Président ukrainien pour les morts lors des combats. Il a également appelé à une solution diplomatique au conflit.

Par ailleurs, à l’approche de Rosh Hashana et du pélerinage traditionnel à Ouman, Yaïr Lapid a déconseillé aux ressortissants israéliens de s’y rendre.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié un avertissement concernant les voyages en Ukraine et plus précisément à Ouman. L’administration rappelle qu’il y a quelques jours, des bombes sont tombées à Ouman tuant une personne et en blessant plusieurs autres.

En outre, il est précisé que les services consulaires israéliens ne fonctionnent pas de manière régulière et les ressortissants peuvent se retrouver sans assistance.

Dans une interview donnée à la radio 103 FM, le Rav d’Ukraine s’est lui aussi joint aux voix qui déconseillent de se rendre à Ouman cette année: »L’Ukraine déconseille de voyager à Ouman. Elle ne l’interdit pas mais la sécurité ne pourra pas être assurée. Moi aussi, je conseille de ne pas s’y rendre cette année. Il y a déjà des centaines, peut-être des milliers de fidèles sur place. Les combats se poursuivent, nous sommes en pleine guerre. Il y a des alertes, des bombes, y compris à Ouman. Je crains qu’il n’y ait aussi des provocations ».