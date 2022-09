Le Premier ministre, Yaïr Lapid, a envoyé ce soir (lundi) un message très clair aux Libanais au regard des négociations en cours sur la frontière maritime entre Israël et le Liban.

Il a tenu à confirmer l’importance pour Israël de parvenir à un accord mais a affirmé que l’exploitation du gisement Karish, le dernier en date découvert dans les eaux territoriales israéliennes contestées par le Liban, se fera quoi qu’il arrive.

« Israël estime qu’il est à la fois possible et nécessaire de parvenir à un accord sur une ligne maritime entre le Liban et Israël, d’une manière qui servira les intérêts des citoyens des deux pays. Un tel accord sera grandement bénéfique et renforcera la stabilité régionale. Israël remercie le médiateur américain pour son travail acharné pour parvenir à un accord.

La production de gaz à partir de la plate-forme de Karish n’est pas liée à ces négociations, elle commencera sans délai, dès que cela sera possible. »