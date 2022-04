Lapid accuse la Russie de crimes de guerre. Qu’en pense Bennett?

Après la découverte, il y a deux jours, du massacre de Boutcha en Ukraine où des centaines de corps ont été retrouvés, en Israël on s’était abstenu de tout commentaire tranché. On avait évoqué des crimes de guerre à Boutcha, mais sans tenir Moscou pour responsable.

En visite en Grèce, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, a aujourd’hui clairement accusé la Russie de crimes de guerre. Il se joint ainsi aux condamnations émises par les puissances occidentales depuis deux jours. »Les forces russes ont commis des crimes de guerre contre une population civile sans défense. Je condamne fermement ces crimes de guerre », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Bennett a été plus prudent, cet après-midi. Il a bien exprimé son émotion devant les images de Boutcha mais a évité d’accuser explicitement la Russie de crimes de guerre. »Nous sommes choqués devant les images de Boutcha », a-t-il répondu à un journaliste qui l’interrogeait sur ce sujet, »ce sont des images horribles et nous les condamnons de toutes nos forces. La souffrance des civils ukrainiens est immense et nous faisons tout ce qui est en notre possible pour leur apporter de l’aide ». Il a, à ce propos, rappelé l’action des équipes médicales israéliennes au sein de l’hôpital de campagne, »Kohav Meïr », installé en Ukraine, qui a permis de soigner des milliers d’Ukrainiens.