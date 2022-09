L’opération menée à Djénine hier par Tsahal, lors de laquelle quatre terroristes palestiniens ont été tués, a suscité la colère de l’Autorité palestinienne (AP).

Le vice-gouverneur de Djénine a dénoncé l’action israélienne en affirmant qu’elle »n’amènera pas la sécurité ».

Dans le collimateur des Palestiniens se trouvent le Premier ministre, Yaïr Lapid et l’administration américaine.

»C’est à cela que Lapid faisait allusion dans son discours? », s’est insurgé le vice-gouverneur de Djénine interrogé par Israël Hayom, »C’est à cela que ressemble la vision de deux Etats? Vous pensez qu’en employant plus de force, en multipliant les opérations militaires vous apporterez la sécurité? Non. Au contraire, cele ne fait qu’augmenter la violence et l’étendre. Nos jeunes voient la mort, les arrestations, les provocations et les invasions et ils ne sont pas prêts à les accepter ».

Au sein de l’AP on précise que si Israël se désengageait un peu, les services de sécurité palestiniens prendraient le relais mais qu’ils ne le feraient certainement pas sous la pression israélienne. »Nous ne trahirons pas notre peuple, nous ne dirons pas à nos jeunes d’arrêter de se battre contre Israël. Ils ont le droit de se défendre. Le fait que l’armée menace à tout moment d’entrer où elle veut, cela affaiblit l’AP, augmente les tensions et crée des querelles entre la rue et la direction. Les services de sécurité palestiniens peuvent faire régner l’ordre quand ils le jugent nécessaire. Mais n’allez pas croire qu’ils agiront sur ordre des Israéliens. Vous devez comprendre que nous ne travaillons pas pour vous ».

Les Palestiniens ont également fait passer un message aux Américains ces derniers jours, leur demandant de faire pression sur Israël pour qu’il cesse ses incursions dans les villages palestiniens de Judée-Samarie. Les relations entre l’AP et les Etats-Unis seraient tendues, les Palestiniens estimant que les Américains ne remplissent pas leurs engagements sur ce plan.

De plus en plus de voix s’élèvent au sein de l’AP pour couper totalement les relations avec Israël.