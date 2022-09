La vidéo fait grand bruit sur les réseaux sociaux: on y voit un homme pousser violemment un hassid Habad en pleine rue à Tel Aviv, sans aucune raison apparente.

Les faits se sont produits vendredi dernier. Comme à leur habitude, trois jeunes du mouvement Habad arpentaient la rue Allenby, à Tel Aviv, afin de mettre les tefilins aux hommes qui le souhaitent.

Soudain, un homme s’approche d’eux et pousse violemment l’un d’entre eux qui tombe au sol.

שישי האחרון. בחורים חבדניקים יצאו לתל אביב כמידי יום שישי להניח תפילין. כמה רוע. הוגשה תלונה במשטרה. @IL_police pic.twitter.com/EfKOkxbHOQ — אמיר איבגי – AMIR IVGI 🇲🇦🇮🇱 (@amirivgi) September 4, 2022

La scène incompréhensible a laissé les trois jeunes sous le choc. Une plainte a été déposée à la police.

Les réactions indignées se multiplient sur les réseaux: »l’antisémitisme au coeur de Tel Aviv » est l’expression qui revient souvent.

Les politiques de droite accusent les leaders de la coalition actuelle d’encourager à la haine des religieux par leurs discours tournés contre ces populations.

Le député de Yahadout Hatorah, Israël Eichler a déclaré: »Ce n’est que le début, que D ieu ait pitié de nous. Nous avons déjà alerté sur la haine et les paroles d’incitation de politiques comme Liberman et d’autres. Cela ne s’arrêtera pas à de la violence verbale. Elle devient une véritable violence physique ».

Le parti Hatsionout Hadatit a publié le communiqué suivant: »Après une année avec un gouvernement qui divise et prêche la haine, cela porte ses fruits. Avigdor – brouette aux ordures (allusion à une phrase prononcée par Liberman lors de la précédente campagne électorale, il avait alors déclaré qu’il voulait mettre Bibi et les orthodoxes dans une brouette et les envoyer directement dans la benne à ordures, ndlr) – Liberman et Yaïr – le prêcheur de haine – Lapid ont construit leur campagne et justifient leur existence par la haine des religieux et des orthodoxes ».

Amitay Porat, le numéro 3 de la liste d’Ayelet Shaked, a déclaré: »Choquant et inquiétant. L’antisémitisme violent à Tel Aviv. Je ne suis pas certain que tout le monde ici ait compris pourquoi, entre autres, nous avons créé un foyer national en Eretz Israël ».

Yomtov Kalfon s’est également indigné face à ces images: »Choquant, l’antisémitisme et le mépris du judaïsme en plein coeur de Tel Aviv. Où sommes-nous arrivés? Justement dans la ville qui se vante de son ouverture, de son pluralisme et de sa tolérance. L’agresseur doit être puni avec la plus grande sévérité et nous devons agir pour empêcher que de telles agressions ne se reproduisent à l’avenir ».

Photo: Capture d’écran Twitter