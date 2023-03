Le processus est définitivement lancé. La loi qui prévoit l’annulation de la loi sur le désengagement du nord de la Samarie, a été adoptée en deuxième et troisième lectures par la commission Affaires étrangères et Défense de la Knesset.

Cette loi déposée par Limor Son Har Meleh (Otsma Yehoudit) et Yuli Edelstein (Likoud) permettra aux Juifs de revenir s’installer dans les localités évacuées en 2005 en vertu de la loi sur le désengagement. Il s’agit notamment des villages de Homesh et Sa-Nur.

Le seul député de l’opposition qui a voté en faveur de la loi est Zeev Elkin du Ma’hané Hamamla’hti.

Les députés de la coalition, Elkin mais aussi Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie, ont porté un toast, à la sortie de la commission, pour fêter cette nouvelle et ont récité le Tehilim »Mizmor Létoda » (Chant pour remercier).