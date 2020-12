Un hôpital profondément humain, attentif au public francophone

Par Meïr Habib

J’étais invité hier matin, par le conseil d’administration, à visiter le centre hospitalier Sanz–Laniado de Netanya. Je m’y suis rendu accompagné de Avi Slama, conseiller municipal chargé de Halat (la société de développement de la ville).

Laniado, c’est d’abord une histoire extraordinaire. Fondé en 1975 par les Hassidim de Sanz, cet hôpital est l’aboutissement d’un serment prononcé par le rabbin Yékoutiel Yéhouda Halbershtam, un des grands de sa génération, après qu’il fut miraculeusement sauvé de la barbarie nazie. Gravement blessé par balle lors d’une « marche de la mort », l’Admor de Sanz s’était juré, s’il survivait à l’enfer concentrationnaire nazi, de fonder un hôpital en Israël. Bien qu’il ait perdu sa femme et ses onze enfants, et que sa famille, qui comptait d’illustres maîtres hassidiques, ait été presque entièrement anéantie, il a gardé la foi et réalisé son serment.

Cette incroyable histoire continue d’inspirer le fonctionnement quotidien de l’institution, dont la philosophie des soins repose sur des principes profondément humanistes : « L’hôpital doit traiter toutes les personnes sans distinction de religion, de croyance, de race et de couleur […], tous les efforts doivent être faits pour soulager les souffrances de tous les patients afin d’améliorer leur moral. » Ainsi, le centre hospitalier Sanz-Laniado porte aujourd’hui assistance à plus de 500 000 Israéliens et touristes, qu’ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou druzes.

Dans l’ensemble des services de l’hôpital, un effort linguistique très important est réalisé – en particulier pour les patients âgés qui ont des difficultés avec l’hébreu –, notamment pour les francophones, avec du personnel bilingue, la traduction des documents, protocoles, etc.

J’ai été très touché par la nouvelle maternité en construction et le laboratoire de recherche. J’ai également été très impressionné par les résultats exceptionnels du service réservé aux malades du Covid-19.

Hélas, cet hôpital qui offre à tous des soins personnalisés de très haute qualité fait face actuellement à des difficultés budgétaires. Et faute de subventions suffisantes de la part de l’État, Laniado doit aujourd’hui faire appel à la générosité privée. C’est Michel Lastreger qui pilotera la levée de fonds auprès du public francophone, avec l’appui de mon ami Hervé Strok, expert-comptable. J’apporte tout mon soutien à cette belle opération, vitale pour l’avenir de l’hôpital Laniado.

Appel de Michel Lastreger, directeur de la section francophone de l’hôpital Laniado :

”C’est la première fois que l’hôpital Laniado lance une campagne grand public. D’ordinaire, en effet, un hôpital n’organise pas ce type de collecte. Mais avec le Covid-19, notre fonctionnement et nos projets ont été perturbés. Nous avons perdu des lits de soins intensifs, car ceux-ci ont été attribués aux malades du Covid-19. Entre Haïfa et Tel-Aviv, nous avons trois départements consacrés au traitement du virus.

C’est un malade du Covid-19 qui nous a donné l’idée de cette collecte. Lorsque, au bout de trois semainesd’hospitalisation en soins intensifs à Laniado, ce patientest sorti du coma, il a décidé, pour nous remercier de lui avoir sauvé la vie, de faire un don d’un million de dollarsà Laniado ; et il a proposé que nous-mêmes, de notre côté, collections également la même somme.

L’hôpital Laniado de Netanya a besoin d’augmenter sacapacité d’accueil en soins intensifs. La campagne « LANIADON », organisée par l’association Les amis francophones de Laniado, est destinée à permettre de soutenir l’unité de soins intensifs, de passer de 6 à 24 lits, de créer une salle d’attente pour les familles, deux postes d’infirmières supplémentaires, ainsi qu’une unité de soins courants, une salle d’isolement et un coin café.



Tout cela ne pourra se concrétiser que grâce à vous ! Soutenez-nous et devenez un ambassadeur ou une ambassadrice de cette campagne ! En cette période de pandémie, nous devons tous concentrer nos forces et notre générosité sur des actions concrètes qui peuvent sauver des vies.

Chaque don sera déductible des impôts et un reçu Cerfavous sera délivré. Cette campagne durera huit jours.

Pour contacter Michel Lastreger :

France : + 33–7-78777619

Israël : + 972-54-4453343

E-mail : mlastreger@laniado.org.il