Sept ans après l’éclatement d’une énorme affaire de corruption au sein du parti Israël Beiteinou, l’ancienne vice-ministre et n° 2 du parti Fayna Kirschenbaum a été condamnée à une peine de dix ans de prison ferme, une an de prison avec sursis et 900.000 shekels d’amende, un verdict particulièrement lourd. D’après l’acte d’accusation, ente 2006 et 2014, dans le cadre de ses activités parlementaires et gouvernementales, Fayna Kirschenbaum, bras droit d’Avigdor Lieberman et d’autres complices, avait ponctionné des fonds dans les budgets de coalition accordés au parti pour « arroser » des organismes ou des personnes privées en contrepartie de commissions pour elle et sa famille.

Fayna Kirschenbaum fait partie de toute une série de cadres du parti d’Avigdor Lieberman qui ont été mis en examen dans ce dossier. Dès le début de l’affaire, la journaliste d’investigation Ayala Hasson s’était « étonnée » du fait qu’Avigdor Lieberman n’ait jamais été interrogé sur cette affaire alors que rien ne se fait ou se défait dans ce parti sans qu’il ne soit au courant, comme le confirmait encore l’ancienne ministre Sofa Landver, issue du même parti.

Le Likoud a publié un communiqué cinglant après l’annonce du verdict : « Les caisses de l’Etat ont été confiées à l’homme le plus corrompu de l’histoire d’Israël. Fayna Kirschenbaum a été condamnée à dix ans de prison pour corruption au sein du parti Israël Beiteinou. Dans une cassette liée à cette affaire, deux témoins discutent entre eux à propos d’un transfert suspect et disent que c’est ‘avec l’accord du boss’. ‘Qui est ce boss ?’ demandait le juge à Fayna Kirschenbaum lors de son témoignage : ‘Apparemment Lieberman’ avait-elle répondu. De manière étonnante, le président d’Israël Beiteinou n’a même pas été convoqué une seule fois pour être entendu sur cette affaire. Mais l’homme le plus corrompu de la politique israélienne est aujourd’hui épargné maintenant qu’il a passé à gauche. Sa fille a perçu des millions de dollars à l’âge de 21 ans et on ne sait toujours pas pourquoi. C’est aujourd’hui l’homme qui tient les cordons de la bourse de l’Etat et les médias se taisent ! »

A noter que ni le parti Israël Beiteinou ni son chef n’ont jamais dénoncé les agissements de Fayna Kirschenbaum. Après l’annonce du verdict un communiqué a regretté la sévérité de la peine et espéré que les juges la réduiront en appel.

Photo Fayna Kirschenbaum / Flash 90