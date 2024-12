Moshé Lador, l’ancien procureur de l’Etat, a appelé aujourd’hui (samedi) les pilotes à refuser de servir si le gouvernement poursuivait dans sa volonté de promouvoir la réforme judiciaire.

”Les pilotes qui ne sont plus en service régulier sont des volontaires. Ils ne sont pas seulement autorisés mais, selon moi, ils sont obligés de dire: si vous tentez de réaliser en force et par l’intimidation vos souhaits d’être une dictature, je ne monterai pas dans le cockpit et je ne piloterai aucun avion, car je n’y suis pas obligé. Je ne pense pas que cela soit de l’ingérence politique mais une tentative de freiner un projet qui ne doit pas exister, qui est nuisible et qui ruine l’entreprise sioniste”.

Lador a ajouté que les dossiers en cours devant la justice contre Netanyahou sont plus graves que ceux reprochés à Olmert et a affirmé que le Premier ministre aurait dû être mis en indisponibilité depuis longtemps.

Cet appel au refus de servir a suscité un tollé. Le premier à réagir a été le Président de l’Etat, Itshak Herzog: ”Dans une démocratie, il existe une totale liberté d’opinion et de protestation. Le refus de servir dans l’armée n’en fait pas partie! Ceux qui l’utilisent nuisent à la sécurité de l’Etat d’Israël. Je condamne avec vigueur tout appel au refus de servir et je mets en garde: nous n’avons pas le droit de retomber dans la division dangereuse qui a précédé le 7 octobre! Nous avons un seul pays, nous avons une seule armée et elle doit rester en dehors de toute querelle politique”.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a lui aussi réagi et appelé la conseillère juridique du gouvernement à engager des poursuites contre Moshé Lador: ”Les propos de Moshé Lador en faveur de refus de servir doivent être condamnés avec la plus grande vigueur, par tout le spectre politique. L’appel à refuser de servir en temps de guerre et qui plus est par quelqu’un qui était à la tête de l’autorité chargée de faire appliquer la loi, est une ligne rouge franchie qui est dangereuse pour la démocratie et fragilise notre avenir. J’attends de la conseillère juridique du gouvernement qu’elle prenne des mesures immédiates contre ce phénomène”.

Le ministre de la Défense, Israël Katz, a également condamné les propos de Lador avec force.

Le ministre de l’Intérieur, Moshé Arbel, a lui aussi appelé la conseillère juridique du gouvernement à ouvrir une enquête contre Moshé Lador: ”Il n’y a aucune différence entre appeler un soldat en service régulier ou un soldat réserviste volontaire à ne plus servir. Un soldat est un soldat”.

Benny Gantz a également condamné: ”Ceux qui menacent de refuser de servir nous ramène au 6 octobre. Le refus de servir ne doit pas être utilisé”.

Le Chef d’Etat-major, Herzi Halévy, a publié un communiqué: ”Le Chef d’Etat-major appelle à cesser d’appeler au refus de servir. Tsahal doit rester en dehors du champ des querelles politiques, en particulier en cette période remplie de défis sécuritaires si concrets”.

Yaïr Lapid n’a pas réagi à l’heure qu’il est.