L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a été admis à l’hôpital dimanche matin après avoir ressenti un malaise pendant son entraînement sportif, nécessitant un cathétérisme cardiaque d’urgence.

Dans un bref message adressé au public, Bennett a exprimé sa gratitude : « Je vous remercie, peuple bien-aimé d’Israël, pour votre préoccupation pour mon bien-être. Dans les prochains jours, je resterai à l’hôpital en observation et reprendrai mes activités dès que possible. » Il a également remercié le personnel de l’hôpital Meir pour « ses soins professionnels et dévoués. » Selon son entourage, l’état de santé de l’ancien dirigeant est désormais considéré comme stable, mais il restera sous surveillance médicale pendant quelques jours.

Les messages de soutien sont rapidement venus de différentes personnalités politiques. Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a déclaré : « Naftali, mon frère, sois tranquille, le peuple d’Israël a besoin de toi. » Benny Gantz, président du camp d’État, a également souhaité « une bonne santé » à Bennett, tandis que Moshe Gafni, président du Judaïsme unifié de la Torah, a personnellement appelé l’ancien Premier ministre pour lui souhaiter un prompt rétablissement.

Cependant, certaines réactions se sont avérées nettement plus hostiles. Le député Osher Shekalim du Likoud a publié un message sarcastique sur le réseau X, remettant en question la capacité physique de Bennett et exigeant la divulgation de son dossier médical.

Tali Gottlieb, autre membre du Likoud, a également saisi l’occasion pour critiquer Bennett, lui rappelant « la fraude » qu’il aurait commise en s’alliant « aux Frères musulmans » après avoir recueilli des votes de la droite religieuse, allusion au gouvernement d’union qu’il a précédemment dirigé et qui incluait des membres du parti arabe Ra’am.

Cette hospitalisation survient dans un contexte politique particulier. Bennett, qui avait pris ses distances avec la vie politique, a récemment enregistré un nouveau parti sous le nom temporaire de « Bennett 2026 », signalant son intention potentielle de participer aux prochaines élections. Depuis la tragédie du 7 octobre, l’ancien Premier ministre a accéléré son retour sur la scène politique.