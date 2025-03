Dans la famille Siegel, les pancakes de Keithn sont légendaires. Ce samedi 7 octobre 2023, c’était ce qu’il aurait dû préparer comme chaque samedi pour ses proches.

Au lieu de cela, 15 terroristes sont entrés dans sa maison et l’ont kidnappé, lui et son épouse Aviva.

Aviva a été libérée lors du premier accord en novembre 2023, Keith, il y a quelques semaines, après 484 jours de captivité.

Pendant tout le temps où la famille Siegel s’est battue pour le retour de Keith, ses pancakes sont devenus une légende et un symbole pour la libération des otages. Beaucoup d’Israéliens se sont mis à les préparer en son honneur et à poster les photos de leurs réalisations sur les réseaux sociaux.

Keith a confié qu’en captivité il fantasmait sur les retrouvailles avec sa famille autour d’une table remplie de pancakes.

D’ailleurs, à l’hôpital, à son retour de captivité, le personnel lui a proposé de préparer des pancakes avec sa famille, une manière aussi de se reconstruire.

Dans cette même idée, la famille Siegel a ouvert aujourd’hui (mercredi) et jusqu’à vendredi un restaurant éphèmère de pancakes à Sarona Market à Tel Aviv dans le cadre du festival des desserts. Les bénéfices seront intégralement reversé à un fonds pour la reconstruction de la famille Siegel. Aucun prix n’est fixé, chaque consommateur paie en fonction de ses moyens.

Trois sortes de pancakes sont proposés, chacune préparée par un chef différent: fraises et chantilly par la chef Karin Goren, Caramel et pépites de chocolat par le chef Haïm Cohen et épices et sirop d’érable par le chef pâtissier Ofer Ben Natan.

Keith et sa famille souhaitent aussi que ce projet culinaire serve à rappeler qu’il reste encore 59 otages dans la Bande de Gaza qu’il est urgent de sortir de l’enfer.