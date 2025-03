L’ancien juge Aharon Barak a donné une série d’interviews à plusieurs médias israéliens avec un message clair à l’attention du Premier ministre: abandonner le limogeage du chef du Shabak et de la conseillère juridique du gouvernement. Pour celui qui fut le président de la Cour suprême et qui a initié la révolution judiciaire que le gouvernement combat aujourd’hui, il existe un risque réel de »guerre civile » en Israël.

»La principale problématique de la société israélienne est le huitième front – la déchirure profonde entre les Israéliens eux-mêmes. Cette fracture s’aggrave et, je le crains, finira comme un train déraillant, se précipitant vers l’abîme et entraînant une guerre civile », a déclaré Barak dans une interview à ynet.

Pour l’ancien juge, »il faut simplement empêcher la tyrannie de la majorité qui use de son autorité au nom des voix qu’elle détient ».

Barak a ajouté: »J’appelle tout le monde à arrêter. Il faut tout faire pour parvenir à un accord entre les parties. Le problème est qu’il n’existe pas dans la société israélienne de véritable recherche du consensus, mais uniquement un usage de la force. La Knesset dit : ‘Nous sommes une coalition de 64, donc nous pouvons limoger le chef du Shabak, la conseillère juridique du gouvernement et nommer un commissaire politique pour superviser les plaintes contre les juges.’ Il faut stopper cela. Il faut aussi mettre un terme à la culture du boycott, comme c’était le cas aux débuts de l’État d’Israël, lorsque le Mapaï s’opposait au Hérout et au Maki. Aujourd’hui, ils s’attaquent à Itshak Amit, le président de la Cour suprême. Nous devons rechercher des compromis, comme l’a proposé le président de l’État, Itshak Herzog, en suggérant la création d’une commission d’enquête nationale. »

L’ancien président de la Cour suprême, qui a également exercé la fonction de conseiller juridique du gouvernement, a affirmé que le limogeage de la conseillère juridique ne répondait pas aux critères établis par la commission Shamgar. »Elle a exercé ses fonctions de la meilleure manière possible et, dans la grande majorité des cas, elle a validé les actions du gouvernement. Ce n’est que dans de très rares situations qu’elle s’y est opposée », a estimé Barak. »Elle a simplement précisé au gouvernement ce qui est légal et ce qui ne l’est pas. Son limogeage porterait atteinte à un garde-fou essentiel et compliquerait l’exercice de sa mission. Ce serait une atteinte directe à chaque citoyen de l’État ».

Concernant le chef du Shabak, Barak a déclaré: »Le gouvernement peut le limoger en vertu de la loi sur le Shabak. Il en a l’autorité, mais la vraie question est celle des raisons invoquées. Le gouvernement affirme avoir perdu confiance en lui. Or, ce n’est pas un motif de licenciement valable. Le chef du Shabak n’est pas un poste de confiance politique. Son limogeage doit être validé par une commission de sélection. En outre, selon moi, cette décision souffre d’irrégularités, comme un manque de raisonnabilité et un conflit d’intérêts. Si une affaire de ce type m’avait été soumise lorsque j’étais juge à la Cour suprême, j’aurais annulé ce limogeage ».

Barak s’oppose aussi à la loi adoptée par la commission des Lois de la Knesset et qui doit être votée par les députés dans les prochaines semaines sur la modification de la commission de nomination des juges. Le législateur cherche ainsi à la rééquilibrer mais pour l’ancien président de la Cour suprême, cette loi est »dangereuse, car avec cette loi, toutes les nominations judiciaires, à tous les niveaux, seront déterminées par des décisions politiques. Cela transformera chaque nomination de juge en un choix partisan et portera un coup sévère à la démocratie ».

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, a réagi brièvement aux déclarations de Barak dans un message publié sur le réseau X, écrivant: »Il n’y aura pas de guerre civile ».

Celui qui a répondu aussi à Aharon Barak est Yehuda Wald, le directeur du parti Hatsionout Hadatit: »Il n’y aura pas de guerre civile, car une guerre nécessite deux camps, et nous ne lèverons jamais la main contre nos frères, jamais nous ne nous battrons contre eux. Nous débattrons, nous manifesterons, nous crierons, mais jamais nous ne nous battrons. Il n’y aura pas de guerre civile, car nous ne refuserons jamais de servir. Nous nous battrons uniquement contre nos ennemis, pour détruire le Hamas à Gaza, pour ramener nos frères qui sont otages ».