L’ancien grand rabbin ashkénaze Yona Metzger a été interrogé ce mardi par la police pour suspicion d’acte indécent sur mineur de moins de 16 ans. Il a été libéré sous caution à l’issue de son audition. La police a par ailleurs indiqué son intention de réexaminer une plainte similaire pour agression sexuelle déposée contre lui en novembre 2020, et qui avait été classée sans suite.

Yona Metzger, 71 ans, marié et père de six enfants, a été grand rabbin ashkénaze d’Israël entre 2003 et 2013. En mai 2017, il a été reconnu coupable de plusieurs délits, dont corruption, et condamné à trois ans et demi de prison dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Il a en réalité passé 22 mois en détention, jusqu’en mars 2019, date à laquelle le tribunal a approuvé sa libération sous réserve de sa participation à un programme de réhabilitation.