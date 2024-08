Rami Igra, l’ancien chef du département des prisonniers et des disparus au sein du Mossad était interrogé ce matin (dimanche) sur les ondes de 103FM au sujet de l’accord qui se profile entre Israël et le Hamas pour obtenir la libération des otages.

Igra a qualifié cet accord d”’horrible pour l’Etat”.

Il a déclaré: ”La situation actuelle, à mon avis, ne dépend pas de Netanyahou. Cela me fait mal de prendre la défense de Netanyahou mais cela ne dépend pas de lui. Sinouar ne veut pas d’accord, il n’a aucune raison d’accepter un accord en ce moment. Il s’est renforcé, il n’est pas affaibli contrairement à toutes les estimations et il a aujourd’hui les pleins pouvoirs au sein du Hamas. D’un autre côté, quand on regarde le monde, il se passe ce qu’il voulait voir arriver. L’axe se réveille contre Israël, le monde occidental et les Etats-Unis produisent une situation qui pousse Israël dans ses retranchements. S’il peut obtenir un arrêt des combats et préserver l’existence du Hamas à Gaza sans faire d’accord, il le fera. C’est pourquoi je pense que cela ne dépend pas d’Israël”.

Il a poursuivi: ”Ce qui dépend d’Israël c’est de proposer une alternative réelle de gouvernement au Hamas à Gaza. Sans cela, le Hamas gouverne et Sinouar l’a montré en étant nommé chef du bureau politique. Le fait qu’Israël ait choisi d’éliminer Haniyeh montre que les services de sécurité savaient que les négociations avec Haniyeh étaient stériles et que c’est Sinouar qui décide”.

Concernant l’accord en cours de négociations, Igra estime: ”Je pense que le Premier ministre a accepté un accord horrible pour l’Etat sous la pression du public et de l’international. L’accord qui est sur table dit que nous n’obtiendrons qu’une petite partie des otages encore en vie et ainsi nous allons très certainement sceller le sort des autres, permettre au Hamas de redevenir le souverain à Gaza et renforcer significativement le Jihad islamique. L’accord qu’il a accepté est terrible pour Israël. Nous voulons tous que les otages rentrent à la maison, tout le monde a le coeur brisé par la tragédie des otages. Mais si Israël conclut cet accord, il n’obtiendra finalement qu’une petite partie des otages. Qui va sauver les autres qui ont aussi une famille? Qu’allons-nous proposer? Nous n’aurons plus rien à proposer. La seule option que nous aurons à proposer par la suite sera de lever le drapeau blanc et de capituler en laissant le Hamas continuer à exister”.

Il a rappelé: ”Le Hamas a promis la destruction de l’Etat d’Israël. C’est un commandement religieux, pas nationaliste. Nous lui avons porté un grand coup sur le plan millitaire mais il continue à recruter des hommes et gouverne sur le terrain. Tant que c’est le cas, il n’y a aucune raison de conclure un accord pour le Hamas. Nous nous trouvons dans une situation terrible, nous devons choisir le moindre mal, aucune solution n’est bonne. Les Etats-Unis n’ont pas de solution miracle pour le Proche-Orient, je ne vois pas l’Arabie Saoudite s’approcher sans que quelqu’un ne murmure les mots ”Etat palestinien”. Ils sont aussi sur la carte de la victoire sur le Hamas. Smotrich et Cie ne laisseront pas cela arriver, c’est la grande faute de Netanyahou”.