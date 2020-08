L’actuel ministre de la Défense marche tout droit dans les traces de ses prédécesseurs. Au lieu de réagir avec la plus grande fermeté après les premiers lancers de ballons piégés, il a ordonné des réponses militaires ou civiles très faibles après des dizaines d’incendies provoqués par les terroristes. Par contre, les munitions verbales sont généreusement utilisées, et Benny Gantz emploie comme tous les autres un langage menaçant qui n’impressionne plus les organisations terroristes: « Le Hamas permet la poursuite des lancers de ballons piégés et incendiaires vers le territoire israélien. Nous ne sommes pas prêts à accepter cela et avons fermé le terminal de Kerem Chalom à cause de cela. Le Hamas ferait bien de cesser ces attaques et de perturber la sécurité et la tranquillité de l’Etat d’Israël. Si cela ne se produit pas, nous serons obligés de réagir, et fortement ».

Combien de fois n’avons nous pas entendu ces avertissements qui font penser à ces menaces de punitions de parents envers leurs enfants mais jamais appliquées !

On se rappelle les sévères critiques émises envers Binyamin Netanyahou par un certain Benny Gantz durant les dernières campagnes électorales à propos de sa politique qualifiée de « capitularde » face au le Hamas, avec la promesse faite qu’avec lui, le moindre lancer de ballons piégés sera suivi d’une réaction très ferme…

Des promesses qui semblent se dégonfler aujourd’hui sous les yeux désabusés des habitants du Néguev occidental.

