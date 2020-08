Le ballet se poursuit entre les lancers de ballons incendiaires et les représailles de Tsahal. Après une nouvelle série d’incendies (19) provoqués samedi en Israël par des ballons piégés et de nouvelles provocations le long de la clôture de sécurité, Tsahal a effectué des représailles dans la soirée.

Pour la première fois depuis des mois, quelques centaines d’émeutiers du Hamas se sont rassemblés près de la clôture de sécurité et ont provoqué les soldats de Tsahal au moyen de grenades assourdissantes, bouteilles incendiaires et armes pyrotechniques. Les soldats ont employé des moyens de dispersion de manifestations. Par ailleurs, les terroristes ont « inauguré » une nouvelle méthode : ils font exploser des engins à l’intérieur de la bande de Gaza dans le seul but d’apeurer les habitants des localités juives de l’autre côté de la clôture et de perturber leur tranquillité.

Cette ritournelle durera tant que du côté israélien la décision ne sera pas prise de prélever un coût humain élevé parmi les terroristes jusqu’à ce que leur motivation soit annihilée ou du moins fortement réduite. Il y a quelques jours, un spécialiste des questions militaires sur une chaîne de télévision avait résumé la conception actuelle du gouvernement et de Tsahal face au Hamas : tant qu’il ne s’agit que d’incendies et qu’il n’y a pas de victimes côté israélien, il faut « faire le gros dos » et attendre que cela passe…

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90