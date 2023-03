Le ministère de la Défense et l’administration de l’espace et des satellites ont annoncé le lancement réussi du satellite Ofek 13.

La mise sur orbite a été réalisée depuis le centre du pays grâce à une rampe de lancement de type Shavit.

Le satellite Ofek 13 est un satellite d’observation aux capacités avancées. Une fois le satellite mis en orbite, il subira une série de tests pour s’assurer de sa propriété et de ses niveaux de performance.

Ce satellite est Made in Israël. Le processus de développement a également impliqué l’unité de renseignement 9900 de Tsahal et l’armée de l’air israélienne. La division Space & Missile de l’industrie aéronautique est le maître d’œuvre du programme aux côtés d’ELTA, une filiale de l’industrie aéronautique, et d’autres divisions de l’entreprise. Les moteurs de lancement ont été développés par Rafael Advanced Systems et Tomer, une entreprise publique.

Une fois que le satellite sera jugé pleinement opérationnel, le ministère de la Défense le livrera à l’unité de renseignement 9900 de Tsahal pour une utilisation opérationnelle.

Le ministre de la Défense Yoav Galant, qui était présent lors du lancement a déclaré : « Le lancement réussi du satellite est un autre exemple important de l’innovation révolutionnaire de la défense israélienne. Israël a déjà prouvé ses diverses capacités spatiales à de nombreuses reprises et est l’un des très rares pays à posséder de telles capacités – des capacités que nous continuons à développer et à renforcer. Notre fierté aujourd’hui face à cette réalisation est d’abord pour la créativité, le talent et la constance de nos ingénieurs en plus du travail acharné de professionnels hors pair qui ont participé à cette opération. Nous continuerons à renforcer nos capacités dans tous les domaines face aux nombreux défis ».