Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, la ministre des Transports, Miri Regev, et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, ont lancé aujourd’hui officiellement le projet d’une ligne ferroviaire qui reliera Eilat à Kiryat Shmona.

Le projet est baptisé ”Israël A’hat” (Un Israël). Le Premier ministre a affirmé que cette révolution dans les transports donnera un coup de fouet à l’économie.

Le train circulera jusqu’à 250 km/h sur cette ligne qui reliera le sud au nord du pays. ”Cette révolution va libérer les citoyens israéliens des bouchons, grâce à cette solution qui permettra de transporter les voyageurs rapidement d’un endroit à un autre et donc qui leur proposera une alternative à l’utilisation de leur véhicule privé”.

L’idée derrière ce projet est aussi de rendre accessibles des lieux délaissés jusqu’à aujourd’hui dans le Neguev et en Galilée. ”Ceux qui n’ont pas cru que nous allions transformer Israël en une économie de high tech et que nous allions sortir le gaz de terre, ont pu voir que nous avons réussi. Maintenant, je vous le dis, et croyez-le, nous allons relier tout Israël et c’est une grande nouvelle”, a déclaré le Premier ministre.

La ministre des Transports, Miri Regev: ”Est-ce que vous comprenez la signification d’un train rapide dans tout le pays? Une personne qui habite à Kiryat Shmona pourra travailler à Tel Aviv et une personne qui vit à Tel Aviv pourra travailler à Dimona. Les distances n’auront plus aucune importance”.

Le ministre Smotrich a voulu élargir encore les perspectives: ”Il y aura dans 10 ans d’autres aéroports. Dans le nord et dans le sud. Et ils seront reliés par un fantastique réseau de transports. C’est une puissance internationale qui peut et qui doit exister en Israël. Elle permettra d’élargir les accords de paix qui seront basés sur des intérêts économiques”.

Le ministre des Finances fait allusion au financement de ce méga projet. L’idée est que moins de 50% des frais soient pris en charge par l’Etat, le reste viendrait d’Etats étrangers ou encore de sociétés privées qui auraient un intérêt à ce projet, comme celui de relier la Jordanie à l’Arabie Saoudite.

Cette semaine, les ministères des Transports et des Finances doivent présenter le plan de financement de ce train qui reliera Israël du nord au sud. Le principe est de limiter au maximum la part qui sera à la charge du contribuable israélien.